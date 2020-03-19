Курсы доллары и евро обновили четырехлетний максимум — на сегодняшних торгах в Москве американская валюта торговалась на уровне 81 рубля. Европейская повысилась до 89 рублей.

В последний раз доллар торговался дороже 81 рубля в январе 2016 года. Между тем, как следует из данных Московской биржи, на сегодняшних торгах стоимость американской валюты и вовсе приближалась вплотную к 82 рублям, но позже несколько откатилась. Уверенный рост также продемонстрировал евро. Сегодня на пике курс едва не достиг отметки в 90 рублей.

Помимо пандемии коронавируса на российскую валюту «давит» обвал стоимости углеводородов. Небольшое подорожание, которое продемонстрировала нефть марки Brent этим утром, пока не смогло компенсировать даже те потери, которые произошли накануне.

На этом фоне Центробанк «в рамках упреждающих мер» продолжает распродавать валюту. В отчете регулятора за прошедшие сутки говорится о том, что на внутреннем рынке ее было реализовано на сумму свыше 5,5 миллиардов рублей.

Российский рубль стал второй по волатильности валютой мира после мексиканского песо, — сообщает агентство Bloomberg.