Первый случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией зафиксирован в России в Москве

Об этом объявили власти. Скончалась пожилая женщина.

79-летняя пациентка инфекционной больницы номер два в Москве скончалась этим утром. В штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом объявили, что смерть наступила в результате пневмонии на фоне тяжелой сопутствующей патологии. У женщины был целый ряд заболеваний, среди которых сахарный диабет второго типа, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз коронарных сосудов и другие.

В инстанции рассказали, что пациентка была госпитализирована в прошлую пятницу. Её перевели в инфекционную больницу из-за того, что тесты показали наличие нового вируса. Там она находилась в изолированном боксе и в связи с усилением дыхательной недостаточности получала интенсивную терапию.

В штабе отметили, что пациентка умерла не от новой болезни, а именно от своих хронических заболеваний. Там добавили, что круг общения погибшей уже установлен, эти люди находятся под наблюдением врачей и симптомов у них нет.

По состоянию на 18 марта в России коронавирус обнаружили у 147 человек. Сообщается, что девять заболевших выздоровели.