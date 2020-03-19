Французские полицейские и жандармы выписали более 4 тысяч штрафов нарушителям режима самоизоляции, — рассказал министр внутренних дел Кристоф Кастанер в эфире радио «Европа 1». С 17 марта во Франции действуют ограничения на передвижение граждан по стране. Штраф составляет 135 евро.