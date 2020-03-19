Мишустин: В России достаточно продовольствия

В России достаточно продовольствия. Власти сделают все необходимое, чтобы в магазинах не было пустых полок, — пообещал премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, с завтрашнего дня начинается мониторинг цен на продукты и лекарства во всех регионах и сетях.

На фоне ажиотажного спроса на некоторые товары власти разрешили магазинам заводить продовольствие круглосуточно.

Торговые сети по всей стране работают в обычном, хотя и в чуть более напряженном режиме, сказал РИА Новости вице-премьер Марат Хуснуллин. Режим круглосуточного завоза, который теперь разрешен магазинам, особенно актуален для крупных городов. Например в Москве грузовикам разрешалось привозить товары только по ночам. Впрочем, по утверждению зампреда правительства, новые правила к возникновению заторов на дорогах и другим проблемам не привели.

Еще одна мера, которая должна помочь избежать дефицита продуктов, была введена позавчера, — это «зеленый коридор» на границе для товаров первой необходимости. Режим предполагает ускоренное оформление всех документов. Хуснуллин отметил, что пока никаких сигналов о перебоях в магазинах правительство не получает.

Из-за коронавируса некоторые россияне начали массово скупать консервы, крупы и туалетную бумагу.