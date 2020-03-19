Эпидемия коронавируса может привести к массовым банкротствам в авиаотрасли в России – эксперт

Эпидемия коронавируса может привести к массовым банкротствам в авиаотрасли в России. Такое мнение в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» выразила директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич.

«Для регионов сейчас самое главное – дикое снижение спроса, связанное с коронавирусом и частично с девальвацией рубля. Летят сервисные бизнесы. Самая жесткая ситуация с авиаотраслью. Аэрофлот на 25% сократил все полеты, «Уральские авиалинии» — 40% сокращения, у других 15-20%. Для пилотов, для экипажей точно будут простои. Самолеты почти все в лизинге, им надо платить лизинговые платежи. Если не договорятся с лизингодателем, это уже вопрос банкротств», — сказала она.

Кроме того, если бизнесу не будет оказана большая государственная поддержка, могут произойти массовые банкротства в туристической и ресторанной отраслях, заявила Н.Зубаревич. Значительное снижение спроса также ожидается в автомобильной промышленности.