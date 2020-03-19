Российские авиакомпании сегодня вывезут из Черногории сотни соотечественников

Российские авиакомпании сегодня как ожидается, вывезут из Черногории сотни соотечественников, которые с начала недели не могут уехать из страны. Первая группа уже вернулась на родину.

Разрешения на эвакуацию россиян получили, хотя и не сразу, авиакомпании Победа и S7. Они пришлют за пассажирами в общей сложности три самолета. Вылет из Подгорицы намечен во второй половине дня. В Черногории остается больше полутора тысяч россиян. Первую группу рейсом Аэрофлота вывезли ночью. Для того чтобы решить вопрос как можно скорее компания попросила содействия Росавиации и МИДа, сообщили в авиационном ведомстве агентству РИА. Сложности были вызваны тем, что власти Черногории требовали за разрешение на эвакуацию из страны вывезти своих граждан из Москвы в Тиват без билетов рассказал агентству источник близкий к российским авиавластям. Проблемы у россиян в Черногории возникли после того как в начале недели в стране появились первые заболевшие коронавирусом. Тем временем в Египте по информации РИА еще накануне оставалось около полутора тысяч россиян, наше посольство призывало туристов как можно скорее самостоятельно покинуть страну, поскольку с этого дня до конца месяца из-за коронавируса там закроются все аэропорты.

Около ста тысяч туристов из России сейчас отдыхают за границей. Такие цифры приводят в Ростуризме.