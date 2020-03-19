Басманный и Мещанский суды Москвы решили ограничить допуск посетителей и представителей СМИ на свои заседания

Такие меры предприняты в связи с распространением короновирусной инфекции.

В Мещанском и Басманном судах чаще всего рассматриваются наиболее резонансные уголовные дела. Так, в Басманном сегодня ожидалось продление меры пресечения экс-полицейским по делу Голунова, а в Мещанском — продолжение заседания по делу в отношении режиссера Кирилла Серебренникова. «Прессу в связи со сложной эпидемиологической обстановкой пускать не будем, только участников процесса», — сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

В итоге полицейскому Денису Коновалову продлили срок содержания по домашним арестом. А вот заседание по делу «Седьмой студии» перенесено на 13 апреля.

Ранее сообщалось, что российские суды ограничат рассмотрение уголовных и других категорий дел, а также доступ посетителей из-за коронавирусной инфекции. Также судам рекомендовано чаще применять видео-конференц-связь.

Ограничительные меры будут действовать с 19 марта по 10 апреля.