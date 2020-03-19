Зубаревич: Многие сферы российской экономики находятся в критическом положении

Многие сферы российской экономики находятся в критическом положении, исправить ситуацию можно только экстренными мерами властей. Об этом в эфире «Эха» рассказала директор региональной программы «Независимый институт социальной политики» Наталья Зубаревич. Снижение спроса на многие категории товаров и услуг связано с девальвацией рубля, но в первую очередь – с проблемой коронавируса, добавила Наталья Зубаревич. По словам эксперта, длительность начавшегося кризиса предугадать невозможно.