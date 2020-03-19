Мишустин: Власти предпринимают исчерпывающие действия для защиты населения от пандемии коронавируса

Но каждый житель страны также в силах помочь в борьбе с инфекцией. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин. Меры властей, а также взаимная поддержка и понимание помогут россиянам победить вирус, уверен Мишустин. С завтрашнего дня министерства начнут мониторинг цен на продукты и лекарства, — объявил премьер-министр.
2020-03-19T11:00:00+03:00
2020-03-19T11:04:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:00, 19 марта 2020
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