Мишустин: Власти предпринимают исчерпывающие действия для защиты населения от пандемии коронавируса

Но каждый житель страны также в силах помочь в борьбе с инфекцией. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин. Меры властей, а также взаимная поддержка и понимание помогут россиянам победить вирус, уверен Мишустин. С завтрашнего дня министерства начнут мониторинг цен на продукты и лекарства, — объявил премьер-министр.