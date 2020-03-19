Скончавшаяся в Москве от коронавируса пациентка 79 лет имела ряд хронических заболеваний

Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с коронавирусом. Пациентка 79 лет была госпитализирована 13 марта, у нее был подтвержден коронавирус. Смерть наступила в результате пневмонии на фоне очень тяжелой сопутствующей патологии, включающей сахарный диабет 2 типа, атеросклероз, гипертоническую болезнь сердца. По данным Оперштаба установлен весь круг близких пациентки, они находятся под медицинским контролем.
2020-03-19T10:56:00+03:00
2020-03-19T11:20:34+03:00
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10:56, 19 марта 2020
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