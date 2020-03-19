Скончавшаяся в Москве от коронавируса пациентка 79 лет имела ряд хронических заболеваний

Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с коронавирусом. Пациентка 79 лет была госпитализирована 13 марта, у нее был подтвержден коронавирус. Смерть наступила в результате пневмонии на фоне очень тяжелой сопутствующей патологии, включающей сахарный диабет 2 типа, атеросклероз, гипертоническую болезнь сердца. По данным Оперштаба установлен весь круг близких пациентки, они находятся под медицинским контролем.