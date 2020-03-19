Бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюссоном не состоится, — официально объявил Абсолютный бойцовский чемпионат. Турнир должен был состояться в Нью-Йорке 18 апреля.

В заявлении UFC говорится, что «Решение было принято в соответствии с ограничениями штата Нью-Йорк, которые запрещают проведение крупных общественных мероприятий. Дополнительная информация, включая место проведения, будет объявлена после утверждения».

На прошлой неделе глава UFC Дэйна Уайт сообщил, что ведет поиски нового места проведения поединка между Нурмагомедовым и Фергюсоном. Уайт отметил, что из за пандемии короновируса бой может состояться без зрителей и, возможно, за пределами США.

Напомним, что Нурмагомедов провел 28 боев и во всех победил. Фергюсон одержал 25 побед при трех поражениях.

Встречи Нурмагомедова и Фергюссона отменялись уже четырежды по разным причинам.