Словами «не знаю, посмотрим» Владимир Путин ответил на вопрос о своем статусе после 2024 года

В интервью ТАСС Путин сказал, что впереди еще четыре года и все будет «зависеть от настроения народа» и от «желания людей».

Действующая Конституция не позволяет Путину остаться на своем посту после 2024 года, однако в Основной закон внесены поправки, которые предусматривают обнуление президентских сроков. Конституционный суд признал поправку законной.