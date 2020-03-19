В интервью ТАСС Путин сказал, что впереди еще четыре года и все будет «зависеть от настроения народа» и от «желания людей».
Действующая Конституция не позволяет Путину остаться на своем посту после 2024 года, однако в Основной закон внесены поправки, которые предусматривают обнуление президентских сроков. Конституционный суд признал поправку законной.
Словами «не знаю, посмотрим» Владимир Путин ответил на вопрос о своем статусе после 2024 года
В интервью ТАСС Путин сказал, что впереди еще четыре года и все будет «зависеть от настроения народа» и от «желания людей».