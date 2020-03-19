За неделю ситуация с коронавирусом в России изменилась количественно, но не качественно – эксперт

За неделю ситуация с эпидемией коронавируса в России изменилась количественно, но не качественно, заявил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» заведующий сектором молекулярной эволюции Института проблем передачи информации РАН Георгий Базыкин.

«Ситуация изменилась количественно, но не качественно. У меня нет прямых данных, но на основании сообщений СМИ и новостных агентств [я вижу, что] случаи в России либо привозные, либо получены при близких контактах с приезжающими. Я по-прежнему не слышал о случаях передачи в сообществе, то есть о заражении людей, которые не были в контактах с теми, кто приехал. Но я думаю, что это вопрос времени», — сказал он.

Г.Базыкин поддержал меры, введенные московскими и российскими властями в рамках борьбы с эпидемией коронавируса. «Ситуация достаточно серьезная. На стадии сдерживания и попыток предотвращения роста числа ранних случаев очень важно максимально снизить скорость передачи и число контактов. Неплохо бы, чтобы каждый из нас, ходя по улице, вел себя, как будто он потенциально инфицирован, и предпринимал меры предосторожности», — сказал он.

Г.Базыкин добавил, что по его информации на данный момент существуют две лицензированные тест-системы, позволяющие выявлять коронавирусную инфекцию. Тестирование делается в Москве.