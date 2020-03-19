Курс доллара на открытии Мосбиржи опустился на 0,5%

Российский рубль на открытии торгов Московской биржи укрепился по отношению к доллару на 0,5% и торговался на уровне 80,5 руб., к евро — на 3,2%, в моменте достигая отметки в 85,5 руб., свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.



По состоянию на 10:05 мск доллар находился на уровне 80 руб. (-1,1%), евро — на отметке 87,34 руб. UPD 10:13 Рубль перешел к падению. Доллар вырос до 81,97 руб., евро — до 88,6 руб.