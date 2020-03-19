Съемки нового эпизода сериала «Друзья» отложили из-за коронавируса, — сообщает издание Варайети со ссылкой на свои источники.

Съемки планировались на следующую неделю, но теперь состоятся не ранее мая. В проекте будут участвовать все исполнители главных ролей и популярного сериала, который выходил в 1994-2004 годах.