В китайской провинции Хубэй, ставшей эпицентром распространения коронавируса, не выявлено новых случаев болезни

В то же время в Италии эпидемия набирает обороты.

Темпы распространения коронавируса в Китае падают. По последним данным, на материковой части страны болезнь обнаружили у 34 человек. При этом речь идет о гражданах, прибывших из-за рубежа. В Хубэе и центральном городе провинции Ухани новых инфицированных нет — впервые с момента вспышки эпидемии в конце прошлого года. Впрочем, КНР остается рекордсменом по общему числу заболевших — их более 80 тысяч.

В начале этой недели Всемирная организация здравоохранения сообщила о том, что эпицентр распространения болезни переместился в Европу. Больше других стран ЕС от коронавируса страдает Италия. Там за последние сутки рекордное число заболевших — почти полтысячи человек. Количество инфицированных превысило 35 тысяч. Для сравнения: в Иране и Испании, которые также находятся в топе государств, пострадавших от пандемии, эта цифра в два раза ниже.

Число людей, заразившихся коронавирусом по всему миру приближается к 220 тысячам. Жертвами болезни стали почти 9 тысяч человек.

В России, по официальным данным, погибших от коронавируса пока нет. В стране зафиксировано почти 150 случаев заражения.