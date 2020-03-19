Президент России Владимир Путин считает преждевременным вопрос о его статусе после истечения срока полномочий в 2024 году. Это будет зависеть от желания россиян — сказал президент в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину». Путин также не согласен с теми, кто называет его «царем»: «царь тот, кто отдает приказы, а президент работает каждый день», — сказал он.