Президент России Владимир Путин считает преждевременным вопрос о его статусе после истечения срока полномочий в 2024 году. Это будет зависеть от желания россиян — сказал президент в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину». Путин также не согласен с теми, кто называет его «царем»: «царь тот, кто отдает приказы, а президент работает каждый день», — сказал он.
2020-03-19T10:02:00+03:00
2020-03-19T10:03:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:02, 19 марта 2020
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