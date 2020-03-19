Более 100 тысяч россиян подписали обращение в СЕ с требованием провести правовую экспертизу поправок к Конституции

Более ста тысяч россиян подписали обращение в Совет Европы с требованием провести срочную правовую экспертизу поправок к Конституции.

Инициаторами петиции стали российские правозащитники, юристы, ученые, политики и общественные деятели. В их числе Лев Пономарев, Георгий Сатаров, Михаил Касьянов и многие другие. Поправки к конституции, предложенные президентом Путиным, усиливают недемократичную вертикаль власти, снижают гарантии прав человека, ослабляют независимость судебной системы. Обнуление президентских сроков действующего главы страны нарушает фундаментальные принципы демократического государства – сменяемости власти, подчеркивается в обращении. По мнению авторов изменения в основной закон страны хотят внести для того, чтобы обеспечить пребывание у власти нынешних политических элит и не допустить перспективы развития демократических и правовых институтов. Совет Европы, куда входит и Россия, просят запросить экспертизу документа и порядка его принятия у Венецианской комиссии. Она уполномочена давать правовую оценку конституционных проектов стран – членов совета Европы. Ее заключения носят рекомендательных характер: но ее заключение позволит задокументировать нарушения, связанные с поправками и их принятием: пишут Ведомости.

Поправки не противоречат Конституции, — считает КС. Общероссийское голосование намечено на 22-е апреля. При этом в Кремле допускают. Что голосование может быть перенесено из-за коронавируса.