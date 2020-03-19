Жительница Амурской области предстанет перед судом по обвинению в распространении слухов о коронавирусе

Жительница города Свободный Амурской области предстанет перед судом по обвинению в распространении слухов о коронавирусе. Как сообщает Интерфакс, ее выявили сотрудники полиции и ФСБ. Составлен протокол об административном правонарушении. Женщине грозит штраф от 30 до ста тысяч рублей. Ранее Роскомнадзор пригрозил пресекать деятельность СМИ за распространение недостоверной информации о коронавирусе.