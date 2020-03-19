Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов этапирован в СИЗО Читы после прохождения психиатрической экспертизы в Москве, — рассказал его адвокат Равиль Тугушев. Шамсутдинов расстрелял сослуживцев, в результате погибли восемь человек. По данным источника ТАСС, экспертиза признала военнослужащего вменяемым.
2020-03-19T09:33:00+03:00
2020-03-19T09:37:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:33, 19 марта 2020
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