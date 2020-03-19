Артиллерийские подразделения Черноморского флота провели ночные стрельбы «Градами» и гаубицами в Крыму, — сообщает Интерфакс со ссылкой на официального представителя флота Алексея Рулева. Между тем, в Крыму сейчас находится президент Путин. Поездка приурочена к шестой годовщине присоединения Крыма. На сегодня запланирована встреча с главами Крыма и Севастополя.