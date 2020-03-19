Артиллерийские подразделения Черноморского флота провели ночные стрельбы «Градами» и гаубицами в Крыму, — сообщает Интерфакс со ссылкой на официального представителя флота Алексея Рулева. Между тем, в Крыму сейчас находится президент Путин. Поездка приурочена к шестой годовщине присоединения Крыма. На сегодня запланирована встреча с главами Крыма и Севастополя.
2020-03-19T09:32:00+03:00
2020-03-19T09:37:21+03:00
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09:32, 19 марта 2020
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