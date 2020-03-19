Азиатские рынки продолжают падение после непродолжительного выхода в плюс на фоне решения Европейского Центрального банка купить активы еще на 750 миллиардов евро. Между тем, нефть марки Brent дорожает более чем на 5%, майские фьючерсы выросли до 26 долларов 27 центов за баррель.