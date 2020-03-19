Азиатские рынки продолжают падение после непродолжительного выхода в плюс на фоне решения Европейского Центрального банка купить активы еще на 750 миллиардов евро. Между тем, нефть марки Brent дорожает более чем на 5%, майские фьючерсы выросли до 26 долларов 27 центов за баррель.
2020-03-19T09:32:00+03:00
2020-03-19T09:36:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:32, 19 марта 2020
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