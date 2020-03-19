Минфин начал продажи валюты для проведения сделки по покупке контрольного пакета акций Сбербанка

Министерство финансов России начало продажи валюты для проведения сделки по покупке контрольного пакета акций Сбербанка, — сообщает ТАСС. 16 марта Минфин перечислил в Фонд национального благосостояния нефтегазовые доходы за 2019 год. В результате объем ФНБ достиг 12 триллионов рублей.