Путин заявил, что его статус после 2024 года будет зависеть от желания граждан

Президент России Владимир Путин считает преждевременным вопрос о своем статусе после истечения срока полномочий в 2024 году. Ответ на него будет зависеть от желания россиян, пояснил он в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».



«Не знаю, посмотрим», — ответил глава государства на вопрос, в каком качестве он себя видит после 2024 года. «Впереди еще четыре года, у меня нет сейчас ответа», — продолжил президент.



По его словам, это зависит «от настроения народа, от желания людей». «Самый главный самый принципиальный вопрос — это настроение подавляющего большинства граждан страны. Это вопрос доверия, конечно», — сказал Путин. --0--*