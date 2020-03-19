Ограничительные меры внутри России при необходимости будут усилены в связи с глобальной пандемией коронавируса

В том числе это касается ограничения массовых, спортивных и культурных мероприятий, обеспечения особого режима труда, — говорится в заявлении правительства. Власти заверили, что Россия обладает ресурсами для реагирования на коронавирусную угрозу.
2020-03-19T09:30:00+03:00
2020-03-19T09:31:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:30, 19 марта 2020
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