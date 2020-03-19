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09:30, 19 марта 2020

Ограничительные меры внутри России при необходимости будут усилены в связи с глобальной пандемией коронавируса

В том числе это касается ограничения массовых, спортивных и культурных мероприятий, обеспечения особого режима труда, — говорится в заявлении правительства. Власти заверили, что Россия обладает ресурсами для реагирования на коронавирусную угрозу.



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