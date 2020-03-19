Оперштаб опроверг слухи о комендантском часе в Москве из-за коронавируса

Распространяемая информация о введении комендантского часа в Москве в связи с коронавирусом является ложной, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.



Ранее в социальных сетях стали писать о том, что власти Москвы намерены закрыть город на карантин и ввести комендантский час.



«Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что распространяемая информация о введении комендантского часа в столице является ложной. Просим доверять только официальным источникам информации», — говорится в сообщении.