Сегодня Олимпийский огонь будет передан оргкомитету «Токио-2020»

Произойдет это на афинском стадионе «Панатинаикос» без присутствия зрителей.

Эстафета олимпийского огня Игр-2020 стартовала 12 марта из Древней Олимпии, однако затем была остановлена по требованию греческой стороны из-за ситуации с коронавирусом.



Тем не менее, передача олимпийского факела сегодня состоится, но пройдет за закрытими дверями. Зрители на афинский стадион Пагнатинаикос допущены не будут. Более того, из-за эпидемии короновируса в Грецию не полетела японская делегация, включая главу оргкомитета Игр Йосиро Мори и министра спорта Японии Сейко Хасимото.

На территории Японии эстафета Олимпийского Огня начнется 26 марта в Фукусиме. Впрочем, и на это мероприятие зрители допущены не будут.

На днях Международный олимпийский комитет заявил, что не считает необходимым на данный момент переносить Олимпиаду в Токио из-за короновируса.