Авиакомпании S-7 и «Победа» эвакуируют из Черногории российских туристов

Рейсы запланированы из аэропорта Подгорицы, — сообщает российское посольство. Сегодня запланировано два рейса «Победы» и один рейс S-7. По данным посольства, в Черногории находится около 1800 российских туристов.



Черногория закрыла международное авиасообщение из-за ситуации с коронавирусом. Вчера вечером местные власти дали разрешение на вывоз россиян на родину. Ночью самолет Аэрофлота забрал первую группу в 157 человек.



Россия окажет помощь своим гражданам , которые испытывают проблемы с возвращением на родину, — ранее пообещал президент Путин.



С сегодняшнего дня Египет прекращает международные авиарейсы. Посольство России в Каире призывает россиян самостоятельно покинуть страну. По приблизительным оценкам туроператоров в Египте сейчас находится до полутора тысяч россиян. Они прибыли в Египет самостоятельно через третьи страны, в том числе через Белоруссию и Казахстан.