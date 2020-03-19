Первая группа россиян, которые несколько дней не могли покинуть Черногорию, вернулась на родину

Это почти 160 человек.

Россияне вылетели из Подгорицы чартерным рейсом Аэрофлота. Самолет рано утром приземлился в аэропорту Шереметьево. В числе тех, кто вернулся домой, есть и онкобольной россиянин, рассказали агентству ТАСС в российском посольстве в Черногории. К вылету туда готовы еще три лайнера. Людей вывезут на родину рейсами компаний S7 и Победа. Власти балканской страны, напомню, в начале недели приостановили международное транспортное сообщение – в стране выявили первые случаи заболевания коронавирусом. Аэрофлот и его дочерняя авиакомпания Победа затем сообщили, что не могут получить разрешение на вывоз из Черногории более тысячи своих пассажиров. Накануне вечером Аэрофлоту удалось согласовать эвакуацию, а вот победе поначалу это сделать не удавалось. В компании ругали власти Черногории и называли издевательством их отношение к россиянам. Позже согласование получить все же удалось. По данным агентства ТАСС всего в Черногории застряло около двух тысяч россиян, среди них есть онкобольные, они нуждаются в лекарствах.

Отметим, что Черногория стала последней страной в Европе, где нашли опасную инфекцию. Там уже 8 заболевших. Под санитарным надзором находится более трех тысяч человек.