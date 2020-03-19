Рубль вышел на второе место в мире по волатильности валют по отношению к доллару США

Впереди только мексиканский песо. Нестабильность российской валюты объясняется пандемией коронавируса и срывом сделки ОПЕК, сообщает Bloomberg. Вчерашние торги на Московской бирже закрылись на максимально-допустимых отметках: евро стоил более 87 рублей, а доллар почти 81 рубль.