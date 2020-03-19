Рубль вышел на второе место в мире по волатильности валют по отношению к доллару США

Впереди только мексиканский песо. Нестабильность российской валюты объясняется пандемией коронавируса и срывом сделки ОПЕК, сообщает Bloomberg. Вчерашние торги на Московской бирже закрылись на максимально-допустимых отметках: евро стоил более 87 рублей, а доллар почти 81 рубль.
2020-03-19T08:30:00+03:00
2020-03-19T09:00:12+03:00
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08:30, 19 марта 2020
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