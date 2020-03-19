Королева Великобритании уедет сегодня из Лондона из-за пандемии коронавируса

Она будет жить в летней резиденции.

Елизавета Вторая покинет Букингемский дворец в центре Лондона на неделю раньше, чем обычно, поскольку чиновники опасаются за здоровье самой девяностотрёхлетней королевы, и за состояние её супруга, которому сейчас девяносто девять. Дело в том, что коронавирус особенно опасен для пожилых людей, а в столице выявили около полутора тысяч случаев заболевания. В связи с этим представители королевской семьи объявили, что встречи Елизаветы Второй с несколькими высокопоставленными государственными деятелями в ближайшие недели состоятся по расписанию, но мероприятия с участием большого количества людей отменены или откладываются на неопределённый срок.

Британская газета Guardian тем временем пишет, что эти меры ввели из-за того, что наследный принц Гарри был на одних и тех же мероприятиях с теми людьми, у которых позже находили коронавирус. В частности, речь идёт о жене премьер-министра Канады Софии Грегуар-Трюдо, которая сейчас находится на карантине вместе с семьёй.

Всего в Британии от коронавируса умерли пятьдесят пять человек. Большинство из них – в Лондоне.