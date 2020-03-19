Участники финансовых рынков продолжают распродажи и ликвидируют позиции

Участники финансовых рынков продолжают распродажи, почти не реагируя на решения властей, которые пытаются поддержать замедляющуюся из-за коронавируса экономику.



Фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются сегодня на 4%. Азиатские рынки акций, начав сессию с роста после решения Европейского ЦБ купить активы еще на 750 млрд евро, ушли затем в минус. Японский Nikkei 225 теряет почти 1,7%. Гонконгский индекс — более 4%.