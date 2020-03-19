Жительницу Приамурья ждет суд за слухи о коронавирусе на Амурском ГПЗ

Как передает ИФ, в начале недели жители Приамурья через мессенджеры начали получать информацию о двух случаях заражения коронавирусом на предприятии. Власти назвали эту информацию ложной Правоохранительные органы установили, что к распространению слухов причастна работница завода. На нее составлен административный материал. Женщине грозит административный штраф до 100 тыс. рублей.
2020-03-19T07:52:00+03:00
2020-03-19T07:53:44+03:00
https://echo.msk.ru/news/2608512-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
07:52, 19 марта 2020
Загрузка комментариев...