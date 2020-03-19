Мещанский суд, как ожидается, сегодня вернётся к рассмотрению театрального дела

Суд до сих пор не получил экспертизы по делу «Седьмой студии». Один из дисков, представленных для исследования, оказался повреждён. Судья Олеся Менделеева пояснила на прошлом заседании, что на нём хранится официальная бухгалтерия студии, эти данные уже есть в материалах дела. Она уточнила, что утерянная информация не является значимой для экспертизы, поскольку учет черной кассы был на другом диске. Это напомню уже третья экспертиза. Центр при Минюсте проводит её с конца прошлого года. Задача — определить объём получения средств от Минкультуры и из других источников и соответственно расходов. Другие эксперты ранее пришли к выводу, что затраты на проект «Платформа» превысили выделенные средства. Поэтому о мошенничестве речи быть не может. Однако сторона обвинения утверждала, что двое экспертов из группы, проводившие исследование, были знакомы с подсудимыми и их поддерживали. Факт знакомства не делает экспертов заинтересованными лицами, возражала защита. Судья заняла сторону обвинения.

По делу Седьмой студии проходит худрук театра Гоголя Кирилл Серебренников, бывший генпродюсер студии Алексей Малобродский, экс-гендиректор Юрий Итин и в прошлом руководитель департамента Минкультуры Софья Апфельбаум. Дело ещё одного фигуранта Нины Масляевой, признавшей вину, выделено в отдельное производство.