Египет сегодня закрывает все свои аэропорты из-за пандемии коронавируса

Они не будут работать как минимум до конца марта.

Последний самолет из Египта в Россию вылетит сегодня в одиннадцать часов по московскому времени. После этого всё пассажирское авиасообщение в стране полностью остановится. Местные власти объявили, что эти ограничения ввели, чтобы насколько возможно уменьшить контакты между людьми, в том числе между туристами.

Меры предосторожности египетского правительства привели к тому, что проблемы с вылетом возникли примерно у полутора тысяч россиян, которые остаются в стране. По крайней мере, вчера консул российского посольства сказал агентству РИА «Новости», что именно такое количество граждан обратилась к дипломатам за помощью. Тогда же он отметил, что в МИДе рассматривают разные варианты эвакуации людей из Египта.

При этом, министерство здравоохранения республики сообщает о том, что от новой болезни там скончались уже шесть человек, а всего заразившихся в Египте около двухсот.

Всего по данным Ростуризма за пределами страны сейчас отдыхает около ста тысяч организованных туристов из России.

Россия окажет помощь своим гражданам, оказавшимся в других странах и испытывающим проблемы с возвращением на родину, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя.

Ранее премьер-министр Египта Мустафа Мадбули сообщил, что все египетские аэропорты прекращают работу с 12:00 19 по 31 марта из-за распространения коронавируса. По его словам, находящимся в стране на отдыхе туристам позволят завершить путешествие согласно графику.