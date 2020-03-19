Первый конгрессмен США заразился коронавирусом

Симптомы заболевания появились у республиканца из Флориды Марио Диаса-Баларта еще в субботу вечером. А сегодня пресс-служба политика подтвердила, что у него заболевание, вызываемое коронавирусной инфекцией. Через несколько часов стало известно, что еще у одного члена Палаты представителей — демократа от штата Юта Бена Макадамса — обнаружен коронавирус.