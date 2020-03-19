В Лондоне с сегодняшнего дня четверга закрываются десятки станций метро, будут сокращены и автобусные маршруты

Такое решение принято для предотвращения распространения коронавируса, а также в связи со спадом пассажиропотока. Сообщается также, что с пятницы будет закрыта ветка метро Waterloo & City line, которая соединяет железнодорожный вокзал Ватерлоо с деловым центром Сити. На наземном метро тоже будут введены ограничения.