Мэр Москвы Сергей Собянин попросил предприятия и организации Москвы перевести своих сотрудников на удаленный режим работы.

Предприниматели пока не услышали предложения от правительства города по каким-либо льготам для тех предприятий, кто потеряет прибыль от перехода сотрудников на удаленный режим работы, сказал «Эху Москвы» руководитель комиссии ОПОРЫ России по малоформатной торговле Владлен Максимов.

Напомним, что во Франции, к примеру, власти разрешили предприятиям на период карантина не платить арендную плату и за услуги ЖКХ.