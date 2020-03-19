Число жертв коронавируса в Китае за последние сутки возросло на восемь человек, количество заразившихся увеличилось на 34. При этом, по данным китайских властей, ни один из новых случаев не приходится на ставший эпицентром эпидемии город Ухань.
2020-03-19T06:31:00+03:00
2020-03-19T06:34:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:31, 19 марта 2020
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