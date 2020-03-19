Российские власти рассматривают возможность усиления ограничительных мер по коронавирусу по всей стране

Как сообщил РИА источник в правительстве, речь может идти об отмене или сокращении по всей стране массовых мероприятий и спортивных соревнований, об обязательной дезинфекции всех рабочих помещений, а также о рекомендации работодателям изменить режим работы сотрудников на удаленный там, где это возможно. Кроме того, россиянам могут рекомендовать при появлении симптомов ОРВИ оставаться дома и немедленно вызывать врача.