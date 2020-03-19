Этой ночью число инфицированных коронавирусом в мире превысило составило 20 600 чел

Число летальных исходов приближается к 9 тыс. Выздоровели более 82 тыс. Такие данные приводит South China Morning Post со ссылкой на официальные данные правительств разных стран. По последним данным, в России уже зафиксировано 147 случаев заражения вирусом COVID-19.
2020-03-19T06:16:00+03:00
2020-03-19T06:17:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:16, 19 марта 2020
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