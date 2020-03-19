В Австрии сегодня вынесут приговор обвиняемому в шпионаже против России

Речь идет об отставном полковнике австрийской армии, 71-летнем Мартине М.

Земельный суд Зальцбурга решит судьбу пожилого человека, который, по утверждению стороны обвинения, еще с 1992 года передавал России секретную информацию об австрийских вооруженных силах. Дело Мартина М. находится под грифом «секретно», но в разное время местные СМИ публиковали некоторые детали расследования. Подозреваемый был задержан еще в конце 2018 года. Через некоторое время он начала давать показания, подтвердив, что общался с людьми из-за рубежа и снабжал их определенными сведениями. При этом отставной полковник подчеркнул, что речь не идет о секретной информации – по его утверждению, это были обычные репортажи в газетах и интернет-изданиях, которые он просто отбирал и обобщал. В обмен подозреваемый получал деньги, чего также не отрицает. Между тем, по версии обвинения, во время одной из встреч с российским офицером Мартину М. заплатили почти 30 тысяч евро наличными.

По данным местных СМИ, в Минобороны Австрии подозреваемый работал по меньшей мере с 1990 года и имел доступ к системам связи, телефонным спискам и реестрам.