Госдума сегодня рассмотрит в третьем, окончательном, чтении проект закона о дистанционной продаже лекарств

Из-за пандемии коронавируса и по требованию премьера Михаила Мишустина депутаты Госдумы ускорили рассмотрение законопроекта. Вчера его обсудили и приняли во втором, основном, чтении и сегодня собираются утвердить окончательно. Документ даёт право дистанционной продажи лекарств только аптечным организациям, у которых есть лицензия на фармацевтическую деятельность и разрешение Росздравнадзора. Порядок выдачи таких разрешений, как и дистанционной торговли в целом, установит правительство. Проект закона разрешает продажу онлайн только лекарств, которые отпускают без рецепта. Предполагается, что такая схема заработает как только закон будет опубликован в Российской газете. Во втором, чтении Госдума также вчера приняла проект закона о регулировании цен на лекарства в условиях, в том числе, эпидемии. Правительство получит право в этом случае замораживать цены. То же самое и при необоснованном завышении цен на препараты в течение месяца. За продажу в интернете фальшивых лекарств грозят миллионные штрафы, отмечает РИА.

ОТВОДКА:

Антимонопольная служба вчера сообщила, что пока не получала жалоб на рост цен на лекарства в онлайн-аптеках.