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06:00, 19 марта 2020

Владимир Путин не исключает переноса голосования по поправкам в Конституцию

Об этом президент сказал на встрече с общественностью в Крыму.

Президент попросил главу Центризбиркома Эллу Памфилову вести подготовительную работу к голосованию с учетом назначенной даты. Об этом он сказал после того, как подписал указ о назначении этой процедуры на 22 апреля.

Билборды о голосовании по поправкам в Конституцию, будут вывешены без даты. По сведениям РБК, Федеральный центр дал установку регионам убрать дату 22 апреля из всей информационной продукции. Это связано с тем, что голосование может быть перенесено из-за коронавируса.



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