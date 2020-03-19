Владимир Путин не исключает переноса голосования по поправкам в Конституцию

Об этом президент сказал на встрече с общественностью в Крыму.

Президент попросил главу Центризбиркома Эллу Памфилову вести подготовительную работу к голосованию с учетом назначенной даты. Об этом он сказал после того, как подписал указ о назначении этой процедуры на 22 апреля.

Билборды о голосовании по поправкам в Конституцию, будут вывешены без даты. По сведениям РБК, Федеральный центр дал установку регионам убрать дату 22 апреля из всей информационной продукции. Это связано с тем, что голосование может быть перенесено из-за коронавируса.