Афины сегодня, как ожидается, передадут олимпийский огонь организаторам Игр в Токио.

Церемония на афинском историческом стадионе «Панатинаикос» будет на этот раз скромной. Из-за пандемии коронавируса она состоится без зрителей и журналистов. Власти решили допустить лишь несколько репортеров, которые прибудут вместе с небольшой японской делегацией.
2020-03-19T05:11:00+03:00
2020-03-19T05:12:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:11, 19 марта 2020
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