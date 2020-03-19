Афины сегодня, как ожидается, передадут олимпийский огонь организаторам Игр в Токио.

Церемония на афинском историческом стадионе «Панатинаикос» будет на этот раз скромной. Из-за пандемии коронавируса она состоится без зрителей и журналистов. Власти решили допустить лишь несколько репортеров, которые прибудут вместе с небольшой японской делегацией.