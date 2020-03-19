Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов пообщался с посетительницей продмага.

Она заверила градоначальника, что гречка не подорожала и что очередей в магазинах нет. Между тем, в телеграм-каналах «Ротонда» и «Кабинет Беглова» утверждается, что «случайной покупательницей» оказалась актриса сериалов «Тайны следствия» и «Высокие ставки» Надежда Мирюкова. «Ротонда» нашла ее страницу во «ВКонтакте» — там есть снимок с мужчиной, который дарит ей цветы на 8 марта. Этот мужчина, как выяснилось через FindFace, — Андрей Мирюков, которого видели на мероприятиях с Бегловым в качестве его охранника и сопровождающего.
2020-03-19T05:09:00+03:00
2020-03-19T05:11:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:09, 19 марта 2020
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