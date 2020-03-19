Российские суды из-за коронавируса до 10 апреля приостанавливают рассмотрение уголовных дел.

Как говорится на сайте Верховного суда, исключение составят безотлагательные дела — избрание меры пресечения, о защите детей и недееспособных, а также об отказе от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни. Верховный суд также поручил всем судам организовать рассмотрение дел по видеосвязи и ограничить доступ посетителей в здания.