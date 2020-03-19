Российские суды из-за коронавируса до 10 апреля приостанавливают рассмотрение уголовных дел.

Как говорится на сайте Верховного суда, исключение составят безотлагательные дела — избрание меры пресечения, о защите детей и недееспособных, а также об отказе от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни. Верховный суд также поручил всем судам организовать рассмотрение дел по видеосвязи и ограничить доступ посетителей в здания.
2020-03-19T05:07:00+03:00
2020-03-19T05:08:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:07, 19 марта 2020
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