Владимир Путин не исключил возможности голосования по поправкам в Конституцию на дому.

На встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя президент заверил, что учитывая ситуацию с коронавирусом, голосование будет проводиться со всеми мерами предосторожности. Голосование по поправкам в Конституцию назначено на 22 апреля, но в ЦИКе допускают, что из-за коронавируса оно быть перенесено на более поздний срок.
2020-03-19T05:06:00+03:00
2020-03-19T05:06:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:06, 19 марта 2020
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