Владимир Путин не исключил возможности голосования по поправкам в Конституцию на дому.

На встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя президент заверил, что учитывая ситуацию с коронавирусом, голосование будет проводиться со всеми мерами предосторожности. Голосование по поправкам в Конституцию назначено на 22 апреля, но в ЦИКе допускают, что из-за коронавируса оно быть перенесено на более поздний срок.