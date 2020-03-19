Из Черногории начали вывозить застрявших из-за вируса российских туристов.

Минувшей ночью самолет «Аэрофлота» с россиянами на борту вылетел из Подгорицы в Москву. Как сообщает российское посольство, первым рейсом домой вернутся более 150 человек. А всего в Черногории ожидают возвращения около более полутора тысяч российских туристов. Все они они находятся в аэропорту Подгорицы.
2020-03-19T04:14:00+03:00
2020-03-19T05:04:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:14, 19 марта 2020
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