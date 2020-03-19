Из Черногории начали вывозить застрявших из-за вируса российских туристов.

Минувшей ночью самолет «Аэрофлота» с россиянами на борту вылетел из Подгорицы в Москву. Как сообщает российское посольство, первым рейсом домой вернутся более 150 человек. А всего в Черногории ожидают возвращения около более полутора тысяч российских туристов. Все они они находятся в аэропорту Подгорицы.