КДК оштрафовал на 50 тысяч рублей тульский «Арсенал».

Поводом стал баннер о Валентине Терешковой. Транспарант «Валя, ты — космос» появился на трибунах домашнего матча с казанским «Рубином» 14 марта. Позже стало известно, что акцию организовала молодежная организация Общероссийского народного фронта. Депутат Госдумы Валентина Терешкова перед вторым чтением законопроекта о поправках в Конституцию предложила обнулить президентские сроки Владимира Путина с тем, чтобы он смог участвовать в выборах в 2024 г.