КДК оштрафовал на 50 тысяч рублей тульский «Арсенал».

Поводом стал баннер о Валентине Терешковой. Транспарант «Валя, ты — космос» появился на трибунах домашнего матча с казанским «Рубином» 14 марта. Позже стало известно, что акцию организовала молодежная организация Общероссийского народного фронта. Депутат Госдумы Валентина Терешкова перед вторым чтением законопроекта о поправках в Конституцию предложила обнулить президентские сроки Владимира Путина с тем, чтобы он смог участвовать в выборах в 2024 г.
2020-03-19T04:12:00+03:00
2020-03-19T04:14:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:12, 19 марта 2020
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